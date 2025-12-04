北市嚴重事故！公車玻璃裂成蜘蛛網狀…女騎士多處骨折「須截肢開刀」
記者陳弘逸／台北報導
台北市大安區和平東路一段昨晚（4日）發生，嚴重事故；一輛公車疑似未注意車前狀況，煞車不及，追撞前方同車道的汽車、機車，造成車輛嚴重毀損，4人受傷，其中，遭撞的女騎士首當其衝，身體多處骨折，右小腿疑似斷裂，傷勢最嚴重，送醫須截肢開刀，詳細事故原因，仍待釐清。
這起事故發生在昨天（4日）晚上10時5分，54歲殷姓公車駕駛沿和平東路一段，西往東第三車道行駛，疑似未注意車前狀況，煞車不及，追撞前方同車道、號誌轉換準備起步的40歲謝姓女騎士，及51歲曹姓女子駕駛的汽車。
這起車禍，也造成3名乘客多處受傷，分別為21歲賴姓女子及2名同為19歲的林姓女子、賴姓男子。
此外，遭撞的40歲騎士謝女，傷勢較嚴重，當下雖意識清楚，但身體多處骨折，右小腿疑似斷裂，送醫須截肢開刀。
轄區警方獲報到場處理，事故現場三輛車都嚴重毀損，同步啟動交通快打疏導車流、排除現場狀況，耗時約2小時左右，才將事故車輛拖吊移置排除，恢復道路通行。
經查，公車駕駛殷男、受波及的汽車駕駛曹女無酒駕情勢，騎士謝女待檢測，3人駕照都正常，詳細事故原因，仍待釐清。
