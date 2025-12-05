北市嚴重車禍5人受傷！女騎士遭公車追撞「多處骨折」右小腿恐截肢
[Newtalk新聞] 台北市大安區昨(4)日晚間發生一起嚴重車禍。公車疑似未注意前方車況，追撞停等紅燈區的機車及自小客車，造成5人受傷，其中女騎士傷勢最重，右小腿重創疑似斷裂，恐需截肢。
台北市大安區和平東路一段，鄰近台灣師範大學門口，昨日晚間10時5分許，一輛大都會客運公車行經西往東方向第三車道時，疑似未注意前方車況、煞車不及，先後追撞停等紅燈的機車與自小客車，造成5人受傷。
警方調查指出，54歲殷姓公車駕駛事發時自後方高速逼近，猛烈追撞前方同車道的40歲謝姓女騎士及51歲曹姓女小客車駕駛。猛烈撞擊造成公車前擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀。傷勢最重的謝女倒地後意識清楚，但全身多處骨折，右小腿重創疑似斷裂，恐需開刀截肢；曹姓女子，小客車車尾被公車強力撞擊，後車廂凹陷毀損。曹女及車上兩名子女(21歲賴姓女子、19歲賴姓男子)均反映身體不適。另公車上一名19歲林姓女乘客也受到輕傷。
警方獲報後，啟動交通快打快速疏導，約兩小時排除現場狀況、恢復交通。酒測結果顯示，殷姓公車司機與曹姓小客車駕駛均無酒駕情事；而謝姓女機車騎士則因傷勢較重尚待檢測，已通知家屬到院；三人駕籍均正常。
大安分局表示，事故原因初步研判為公車駕駛未保持安全距離、未注意車前狀況，詳細肇因仍待進一步釐清。警方也呼籲，駕駛人行車務必隨時留意車前狀況，尤其營業駕駛人駕車機會頻繁更應謹慎面對，遵守安全駕駛觀念，以確保行車安全。
