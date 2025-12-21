北市因應隨機攻擊 強化警力與市民心理支持

蔣萬安市長視察台北馬拉松

臺北市19日晚間發生北車及中山商圈隨機攻擊事件，蔣萬安市長今天(21日)召集市府各局處，召開緊急維安應變專案小組會議。蔣萬安市長表示，已全面提升全區警戒層級，並因應臺北國際馬拉松，加派警力與特勤小組進駐，確保活動安全。同時啟動傷亡者補償機制，並規劃心理支持服務，協助民眾平復不安情緒。

針對12月19日事件後的整體維安作為，臺北市長蔣萬安表示，已全面提升全區警戒層級，且面對事件後，臺北市首場國際大型活動「臺北國際馬拉松」的維安需求，一早即前往賽事現場，與相關局處實地了解整體部署情形。本次賽事除建置警力外，也納入特勤小組進駐，並於 22 個站點加派警力，全場共增派341名警力，總警力達 693 人，為過往賽事的一倍，務求確保活動安全圓滿。

在傷亡者後續補償方面，蔣萬安市長說明將從三個面向同步啟動，包括犯罪被害人保護協會協助、保險理賠及相關撫卹機制。捷運公司已確認，將就余姓亡者理賠500 萬元；另依據《臺北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例》，市府將核發600 萬元撫卹金，以表彰余先生在北車第一時間即刻制止犯嫌、見義勇為的義行，也將協助向中央申請褒揚令，後續也將研議入祀忠烈祠相關事宜。北捷則將於捷運站內適當地點設置紀念牌，以表達最高敬意。此外，針對北車星巴克即刻拉下鐵門、保護顧客安全的店員行為，市府也予以高度肯定。

針對事件後部分市民因目擊現場或透過網路畫面產生心理恐懼與不安，蔣萬安表示，將從明日(22)起，在捷運公司一樓大廳，設置心理支持服務，結合臨床心理師公會、諮商心理師公會及專業志工，提供現場諮詢，協助民眾平復情緒。相關服務將視需求持續一段時間，未來也將評估於交通樞紐或人流密集處擴大辦理。