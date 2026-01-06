北市國中小午餐全免費 教育局估預算約20億

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市長蔣萬安裁示今年將實施國中小營養午餐全面免費，議員質疑過程草率。北市教育局長湯志民今天在議會委員會答詢說，此政策初估需約20億餘元，將採追加減方式編列預算。

台北市政府今天透過文字訊息公布市政會議結論，蔣萬安裁示包含國中小學的營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省新台幣上萬元支出，並推動教育改革三箭、升級敬老卡。

台北市議會教育委員會今天續審北市府教育局等單位預算案，包含教育局長湯志民等列席。多名議員關心蔣萬安提出國中小學的營養午餐全面免費政策後續因應作為，如多少名學生可受惠等細項。

湯志民答詢，此政策目前預估所需預算約新台幣20億餘元，約近18萬名學生可受惠，初步規劃於115學年上路，盼可透過財政收支劃分法支應，但細項部分仍待確認，不過，會先以第一次追加減方式編列預算。

教育局解釋，依財劃法，北市府預計可分配約200億餘元，因應年度預算編列期程，因此才規劃以第一次追加減方式編列此筆預算，執行此政策。

此外，湯志民在議會委員會也提到，因現階段各校的營養午餐餐費標準不一樣，目前此政策估算方式規劃透過平均價格計算，如國小約63元、國中約67元，至於後續推動的補助是採平均價格或以最高價，仍待研議精算。

湯志民說，此政策的相關細節如執行方式、預算編列、菜色等內容，仍待與府級討論規劃，一定會讓國中小學的學生可感到受惠，且會讓之後營養午餐的菜色變好等情形，期盼此政策在115學年就可上路。（編輯：張銘坤）1150106