北市國中小午餐全免 要不要跟進？新北喊話中央統籌經費

台北市長蔣萬安今（1/6）日宣布台北市國中小營養午餐全面免費，引發各界關注是否擴及其他縣市。對此，新北市教育局回應，新北市擁有全國最多學生數，營養午餐「全面免費」屬社福型政策，須有長期且穩定的財源支撐，新北市主張應「全國一致、中央編列經費統籌」，若由中央完整承擔，新北市樂見配合推動。

新北市教育局指出，若由地方教育預算單獨推動「公私立國中小」全面免費營養午餐，以現行每餐約55至60元、約32.3萬名學生、每年供餐200天估算，一年所需經費高達約46億元。在新北市人均預算為六都最低、且中央未補助的情況下，若全數由地方負擔，恐將排擠其他重要教育投資。

教育局表示，若每年新增40餘億元支出，勢必影響校舍改建、耐震補強、設備更新及教學支持等基本教育資源配置，對整體教育發展造成壓力。因此，新北市認為營養午餐全面免費應由中央統籌規劃，避免各縣市因財政條件不同而出現教育資源落差。

新北市教育局也說明，市府目前以「先顧弱勢、再升級品質，持續把關熱食與食安」為推動方針，每年投入約13.5億元作為學生營養午餐補助及品質提升經費，採取照顧弱勢與提升整體品質的雙軸並行策略。

其中，針對弱勢學生部分，新北市全額補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年約投入3.1億元；另推動「幸福晨飽」早餐補助計畫，每年投入約2.4億元；在提升午餐品質方面，包含安心蔬菜、國產可溯源食材等措施，每年約投入6.9億元。

此外，新北市也持續推動「美熱地計畫」，已連續6年投入超過7億元，強化校園自立供餐量能，使新北市自立供餐率提升至接近6成，持續拉高熱食供應與食材品質。教育局強調，在確保弱勢照顧與餐食品質的前提下，仍需兼顧整體教育資源的永續配置。

