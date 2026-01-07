北市國中小營養午餐免費 侯友宜：中央要有統一做法

針對台北市長蔣萬安宣布，今年起北市國中小營養午餐全面免費，新北市長侯友宜表示，中央在教育福利上要有統一的做法，避免縣市產生落差。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市長蔣萬安宣布今年起公私立國中、國小營養午餐全面免費，外界關注一橋之隔的新北市是否跟進？新北市長侯友宜今天表示，新北市每年對於弱勢學童的午餐補助達到13.5億元，希望中央在教育福利上要有統一的做法，避免縣市產生落差。

對於北市國中小營養午餐免費政策，侯友宜今天主持市政會議後受訪表示，新北市是六都人均預算最少的，不過，每年對於弱勢學童照顧、營養午餐補助經費已經達到13.5億元，所有的教育預算新北市也是全國投入最多的。

侯友宜說，在教育跟福利上，希望各縣市都能夠均衡，在均衡底下，中央要有統一的做法，對教育福利部分，不要有相對的落差，這是未來要走的方向。

他提到，新北市如果全面補助公私立國中小營養午餐，預估每年總經費達到46億元，市府會隨時針對財政狀況，做好調整的準備。

