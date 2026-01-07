北市國中小營養午餐免費 侯友宜：中央要有統一做法

侯友宜表示，中央要去有一個統一的做法，教育、福利的部分不要有相對的落差，這是未來要走的方向。（圖／報系資料庫）

台北市6日宣布今（114）年起中小學營養午餐全面免費，新北市長侯友宜今（7）日表示，新北市每年補助營養午餐經費，對弱勢照顧已達13.5億，並指出，「中央要去有一個統一的做法，教育、福利的部分不要有相對的落差，這是未來要走的方向」。

侯友宜表示，新北市是六都人均預算最少的，不過市府在每年補助營養午餐的經費，對弱勢的照顧已經達到13.5億，所有的教育預算，新北也是全國投入最多的。

侯友宜指出，中央要去有一個統一的做法，教育、福利的部分不要有相對的落差，這是未來要走的方向。

侯友宜說，新北市算一下，如果全面補助中小學營養午餐的話，包含私立中小學，大概總經費會達到46億，因此新北會隨時面對財政狀況，除了現有的13.5億以外，會隨時做好調整準備。

