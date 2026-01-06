



台北市長蔣萬安6日在市政會議拍板，台北市營養午餐全面免費，減輕家長每年上萬元的經濟支出，並由市府統一強化食材溯源與品質管控。北市教育局估計，此政策初估需約20億餘元，約近18萬名學生受惠。

蔣萬安宣布，今年推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，幫助孩子營養均衡，做到「營養午餐、午餐營養」。

蔣萬安強調，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節。隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異。

廣告 廣告

蔣萬安指出，透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

蔣萬安表示，透過減輕養育負擔，持續打造養育友善移居的台北。營養午餐全面免費不僅是福利，更是台北對下一代健康的承諾。

更多新聞推薦

● 北市國中小營養午餐免費 家長每年省上萬元 18萬名學生受惠