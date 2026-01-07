北市國中小營養午餐免費！新北是否跟進 侯友宜說話了

新北市長侯友宜對是否跟進北市國中小營養午餐免費做出回應。（圖／翻攝畫面）





台北市宣佈今年起將推動公私立中小學營養午餐免費政策，只有一橋之隔的新北市是否會跟進，對此，新北市長侯友宜今天（7日）上午出席市政會議，被媒體問及此事時指出，若營養午餐全面免費總經費是達到46億，而新北市目前對弱勢照顧已達13.5億元，所有教育預算全國投入最多，而他也希望，中央要有統一做法，為教育的福利部分不要有相對落差。

侯友宜今天（7日）上午出席市政會議，進行媒體聯訪時，有媒體問及「台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，那新北市會考慮跟進嗎？理由是什麼？」

侯友宜答覆，新北市是六都人均預算最少的，不過每年補助營養午餐的經費，對弱勢的照顧已經達到13.5億，所有教育預算也是全國投入最多的。

侯友宜也說，教育跟福利上，希望各縣市都能夠均衡，中央要有統一做法，為教育的福利部分不要有相對落差。

最後，侯友宜提到，新北市算下來，如果全面營養午餐免費的話，總經費是達到46億，市府會隨時面對財政狀況，隨時做好調整準備。

新北市府後續也補充表示，新北市既有每年均投入13.5億學生營養午餐補助及品質提升經費，新北長期以「照顧弱勢、提升品質」雙軸推進：包含弱勢學生午餐，全額補助補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年經費約3.1億元；辦理幸福晨飽早餐補助每年投入約2.4億元、每年投入約6.9億元提升午餐品質經費（安心蔬菜＋國產可溯源）；及推動連續6年投入超過7.5億元的「美熱地計畫」，促使新北自立供餐率近6成，持續拉高食材品質與熱食供應量能。

新北市長侯友宜主持市政會議。（圖／翻攝畫面）

