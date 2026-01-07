北市國中小營養午餐免費 蔣萬安：社會平權的一環

台北市長蔣萬安6日宣布，預計115年學年度起公私立國小、國中營養午餐全面免費，他7日表示，營養午餐不只是一頓飯，更是社會平權很重要的一環，政策最快9月上路。（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安6日宣布，預計115年學年度起公私立國小、國中營養午餐全面免費，約近18萬人受惠，初估預算約20多億元。蔣萬安7日受訪表示，營養午餐不只是一頓飯，更是社會平權很重要的一環，政策最快9月上路，會透過台北市整體財政跟預算的狀況，追加預算來執行。

蔣萬安今天出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，被問及昨日宣布國中、小營養午餐全面免費政策，他說最重要的目的就是希望讓我們的孩子在學習成長最關鍵的階段，都能確保營養均衡、吃得安心，另外一方面，其實營養午餐不只是一頓飯，更重要的是社會平權很重要的一環，所以不希望任何一個孩子因為家庭狀況在餐桌上感受到差異。

蔣萬安指出，營養午餐全面免費政策，造福18萬的孩子，也對他們的家庭每一年減輕上萬元的支出，這是一項對未來的投資，所以市府根據食材溯源、品質控管，需要讓台北市的孩子透過免費的營養午餐，能夠吃的營養安心，這也是厚植城市競爭力，透過這樣的方式，持續打造宜居友善的環境。

有記者追問，既然是一項有利的投資，為什麼來不及規畫在今年的總預算案，而要用追加預算，蔣萬安說，其實市府討論很久，很多情形跟細節都不斷地跟各局處交換意見，政策確定今年最快9月就會上路，所以也會根據台北市整體的財政跟預算的狀況，透過追加預算的方式來執行。

