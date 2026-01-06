北市國中小營養午餐免費 藍白籲中央盡快執行新版財劃法

面對少子化的國安危機，北市近年持續精進教育政策，台北市長蔣萬安6日宣布，今年除了升級生生喝鮮奶，讓2到15歲的孩子都能獲得穩定的營養補給外，也預計115年學年度起公私立國小、國中營養午餐全面免費，約近18萬人可受惠，初估預算約20多億元。(台北市政府提供)

面對少子化的國安危機，北市近年持續精進教育政策，台北市長蔣萬安6日宣布，今年除了升級生生喝鮮奶，讓2到15歲的孩子都能獲得穩定的營養補給外，也預計115年學年度起公私立國小、國中營養午餐全面免費，約近18萬人可受惠，初估預算約20多億元。藍綠白議員皆表示肯定，但藍白也呼籲中央放下私利，盡快執行新版財劃法，才能讓學生真正受惠。

蔣萬安今在市政會議中宣布，對於孩子的營養政策，他始終堅持再苦不能苦孩子，所以在民國113年底，當中央喊停班班有鮮奶時，他就決定「中央不做台北做」，於去年成功推動生生喝鮮奶，今年也持續升級，涵蓋國中生、向下照顧到2歲幼兒。

蔣萬安說團隊也發現，隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，因此預計115年學年度起北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，蔣萬安說以營養午餐平均一餐60至70元估算，此政策能減輕家長每年上萬元的經濟支出。

教育局長湯志民補充，北市國中小學生約有近18萬人，目前初估預算約20多億元，考量到中央財劃法分配款的時程安排，市府規畫以115年度第一次追加預算的方式編列經費執行。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻直言，政策的確可減輕家長餐費負擔，但提醒市府各校餐費與菜單標準不同，建議應制定統一規範，避免孩子產生比較心態。

國民黨議員曾獻瑩表示，這無疑是利民政策，但市府必須注意，此政策仍需中央依新版財劃法提供經費支持，以減輕台北市財政壓力。

民進黨議員顏若芳說，營養午餐免費政策固然立意良善，不過相當可惜的是，本次政策並未惠及高中職，她說目前北市高中職營養午餐平均餐費為70元，比國中小都高，市府應考量到高中職學生。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，在少子化的影響下，任何能大幅提升兒少權益的政策都值得肯定，但中央仍拒絕執行新版財劃法，強調尤其在教育與社福等領域，更需要中央與地方共同支持，盼執政黨能放下私利。

黃瀞瑩也說，過去監察院曾糾正過教育部相關案例，因此北市的營養午餐免費政策應適度考量排富機制。

