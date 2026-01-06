北市國中小營養午餐免費 藍白籲中央盡快執行新版財劃法
面對少子化的國安危機，北市近年持續精進教育政策，台北市長蔣萬安6日宣布，今年除了升級生生喝鮮奶，讓2到15歲的孩子都能獲得穩定的營養補給外，也預計115年學年度起公私立國小、國中營養午餐全面免費，約近18萬人可受惠，初估預算約20多億元。藍綠白議員皆表示肯定，但藍白也呼籲中央放下私利，盡快執行新版財劃法，才能讓學生真正受惠。
蔣萬安今在市政會議中宣布，對於孩子的營養政策，他始終堅持再苦不能苦孩子，所以在民國113年底，當中央喊停班班有鮮奶時，他就決定「中央不做台北做」，於去年成功推動生生喝鮮奶，今年也持續升級，涵蓋國中生、向下照顧到2歲幼兒。
蔣萬安說團隊也發現，隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，因此預計115年學年度起北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，蔣萬安說以營養午餐平均一餐60至70元估算，此政策能減輕家長每年上萬元的經濟支出。
教育局長湯志民補充，北市國中小學生約有近18萬人，目前初估預算約20多億元，考量到中央財劃法分配款的時程安排，市府規畫以115年度第一次追加預算的方式編列經費執行。
北市國中家長聯合會總會長吳政鴻直言，政策的確可減輕家長餐費負擔，但提醒市府各校餐費與菜單標準不同，建議應制定統一規範，避免孩子產生比較心態。
國民黨議員曾獻瑩表示，這無疑是利民政策，但市府必須注意，此政策仍需中央依新版財劃法提供經費支持，以減輕台北市財政壓力。
民進黨議員顏若芳說，營養午餐免費政策固然立意良善，不過相當可惜的是，本次政策並未惠及高中職，她說目前北市高中職營養午餐平均餐費為70元，比國中小都高，市府應考量到高中職學生。
民眾黨議員黃瀞瑩認為，在少子化的影響下，任何能大幅提升兒少權益的政策都值得肯定，但中央仍拒絕執行新版財劃法，強調尤其在教育與社福等領域，更需要中央與地方共同支持，盼執政黨能放下私利。
黃瀞瑩也說，過去監察院曾糾正過教育部相關案例，因此北市的營養午餐免費政策應適度考量排富機制。
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 130
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 2
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 7
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 67
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 332
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 459
參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望
77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」太報 ・ 4 小時前 ・ 3
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 150
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 21
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 446
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 8 小時前 ・ 15
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 18
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2