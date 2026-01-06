北市國中小營養午餐全免 新北喊話：中央承擔就跟進

台北市長蔣萬安今（6）日在市政會議上宣布台北市國中小營養午餐全免，新北市則對此喊話中央承擔。（示意圖／報系資料照）

台北市長蔣萬安今（6）日在市政會議上宣布台北市國中小營養午餐全免，新北市對於是否跟進，回應新北學生數全國最多，若全免一年需要45億預算，因此對於全免政策主張全國一致、中央編列經費統籌，若中央完整承擔，新北樂見配合推動。

新北市教育局表示，營養午餐「全面免費」屬社福型政策，需長期穩定財源支撐。新北學生數全國最多，若由地方教育預算單獨負擔，推動「公私立國中小」全面免費營養午餐，以現行每餐約55－60元、約32.3萬名學生、每年供餐200日估算，一年約需高達46億元的教育預算經費。

教育局指出，新北人均預算六都最低，中央未補助，每年40餘億的支出恐排擠其他教育資源，包括校舍改建、耐震補強、設備更新與教學支持等基本教育投資；因此新北市主張全國一致、中央編列經費統籌，若中央完整承擔，新北樂見配合推動。

教育局強調，新北每年均投入13.5億學生營養午餐補助及品質提升經費，長期以「照顧弱勢、提升品質」雙軸推進，包含弱勢學生午餐，全額補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年經費約3.1億元；辦理幸福晨飽早餐補助，每年投入約2.4萬元；提升午餐品質（安心蔬菜＋國產可溯源），每年投入約 6.9 億元；以及促使新北自立供餐率近6成，持續拉高食材品質與熱食供應量能的「美熱地計畫」，連續 6年投入超過7.億元。

