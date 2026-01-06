北市國中小營養午餐全面免費 教育局長估需20多億預算

面對少子化的國安危機，北市近幾年持續精進教育政策，台北市長蔣萬安6日宣布，今年除了升級生生喝鮮奶，讓2到15歲的孩子在都能獲得穩定的營養補給外，從今年起台北市公私立國小、國中營養午餐也免費。（示意圖：shutterstock／達志）

面對少子化的國安危機，北市近幾年持續精進教育政策，台北市長蔣萬安6日宣布，今年除了升級生生喝鮮奶，讓2到15歲的孩子在都能獲得穩定的營養補給外，從今年起台北市公私立國小、國中營養午餐也免費。教育局長湯志民則補充，北市國中小學生約有近18萬人，目前初估預算約20多億，預計經費來源會用財劃法補助款負擔。

蔣萬安在6日的市政會議中宣布，對於孩子的營養政策，他始終堅持再苦不能苦孩子，所以在民國113年底，當中央喊停班班有鮮奶就決定「中央不做台北做」，去年成功推動生生喝鮮奶，今年更涵蓋國中生、向下照顧到2歲幼兒，讓北市2至15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安也說，團隊發現隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，因此決定今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。蔣萬安說，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

北市議會下午舉行教育委員會，湯志民則補充，台北市國中小學生約有近18萬人，目前初估預算約20多億，預計經費來源會用財劃法補助款負擔。

