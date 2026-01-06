北市國中小營養午餐全面免費 蔣萬安：家長年省上萬元

台北市長蔣萬安6日宣布，今年除了升級生生喝鮮奶，讓2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給，從今年起台北市公私立國小、國中營養午餐也免費，強調對於孩子的營養政策，始終堅持「再苦不能苦孩子」。（圖／台北市政府）

面對少子化的國安危機，北市近幾年持續精進教育政策，台北市長蔣萬安6日宣布，今年除了升級生生喝鮮奶，讓2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給，從今年起台北市公私立國小、國中營養午餐也免費，強調對於孩子的營養政策，始終堅持「再苦不能苦孩子」。

蔣萬安藉由今天市政會議中表示，他說首先對於孩子的營養政策，始終堅持再苦不能苦孩子，所以在2024年底，當中央喊停班班有鮮奶，就決定中央不做台北做，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安更決定今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

他說，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，團隊發現隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，我們透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

