北市國中徵代理教師 月薪3.8萬沒完整聘期 暑假不支薪還兼行政職

台北市某國中近期招考代理教師，聘期僅5個月、月薪3萬8000元，全國代理暨代課教師產業工會批評，根本是在侮辱老師。（示意圖／本報資料照）

台北市某國中近期釋出代理教師招考，該職缺月薪3萬8000 元、聘期僅 5 個月的定期契約，並需要接任需負擔決策責任的「行政組長」管理職並兼顧12節課務。全國代理暨代課教師產業工會批評，根本是在侮辱老師，呼籲台北市教育局，應立即檢討並禁止各校開出此類剝削性職缺，給予代理教師完整一年聘期及合理待遇。

根據北市某國中徵才資訊，聘期從2月23日至6月30日，職務兼任衛生組長，需負責七年級2個班級共10節課及課後輔導2節，月薪 3萬8000 元。

代理教師產業工會理事長黃湘仙指出，該職缺低薪高壓，還要負擔無限責任， 需接任行政組長職位，且每周還需上滿12節課，聘期卻只有5個月的學期約，聘期嚴格切割至6月30日， 讓老師在7、8月暑假無薪可領、勞健保中斷，此等行徑，無異於將代理教師視為免洗筷。

代理教師工會表示，這種短期、高壓、低薪且隨時會失業的職缺，要求應徵者具備教學熱忱簡直是道德綁架。在現今缺工環境下，去跑外送、去飲料店打工，身心壓力都比在台北市當「行政組長」來得輕鬆且更有尊嚴。這也正是為何台北市頻頻發生「三招、四招都找不到老師」的根本原因。

代理教師工會提到，台北市長蔣萬安近期推動「免費營養午餐」等福利政策給予肯定，但也不禁要問，「市長給了學生免費午餐，卻讓廚房裡的老師餓肚子？」 當市政府誇耀教育政績時，背後卻是無數被剝削的代理教師。

代理教師工會呼籲台北市教育局，應立即檢討並禁止各校開出此類剝削性職缺，給予代理教師完整一年聘期及合理待遇，別再讓「熱忱」成為壓榨勞工的遮羞布。

