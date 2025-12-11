北市國中行政減量難落實 教師：每天吃憂鬱藥

台北市議會教育委員會今召開「台北市國中教育議題探討」座談會，會中教師代表針對行政負擔減量，校事會議85%不成案濫訴，應實名制等提出意見。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕隨時代演進，教學現場第一線教師負擔日益加重，台北市議會教育委員會今召開「台北市國中教育議題探討」座談會，會中教師代表針對行政負擔減量，校事會議85%不成案濫訴，應實名制等提出意見。有教師代表提出，行政減量喊這麼多年，但如今卻越來越重，學校淪為政令宣導場所，宛若里長，也讓教師身心都出現問題，他甚至每天都要吃抗憂鬱藥物。

台北市教育局長湯志民表示，針對校事會議濫訴問題，依據行政程序法，匿名檢舉可以不接受，這也與教育部修法方向一致，未來會朝這方向做，也會向教育部建議濫訴罰則等機制。行政減量方面，府級正討論，是否透過聘用專業行政人力協助學校，減輕負擔。

北市教師會副理事長沈彥宏說，校園濫訴情形嚴重，許多案件最後都不成立，甚至還聽說過有家長只是希望孩子年級升上去後給同一個導師帶，就投訴高年級的導師，或是最後無具體檢舉事證、甚至不知道檢舉者等。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐建議，現在面臨濫訴狀況，除了可匿名檢舉外，也不用負擔任何成本，可考慮是否在第一次啟動精進調查時，將調查費用由投訴人支應，類似民事裁判費的概念。

學校淪政令宣導機器

教師會理事陳楷元說，校園行政負擔過重，許多老師身心都出狀況，他自己就是每天都要吃抗憂鬱藥物，而他擔任過生教組長、衛生組長，現在每個單位負擔都很重，以衛生組為例，現在已經變成政令宣導的工具，如衛生局要公告禁菸區等也要透過學校，這業務交給里長不是比較好嗎？另外，只要學校學生的健康促進指標在後段班，要被警示3年，年底還要交15至20頁報告，形式還被教育局規定，教育局就算來的是「廢文」，他都得要層層處理，勞心勞力。

民眾黨議員陳宥丞說，教育不該讓老師直接回應到市府層級的公文，如涉及刑法、性侵害防治法等法律位階，就由外部處理，如果是一些情緒問題等較輕微事項，應該有機制在校內先基本調查後，再由學校跟局內溝通，不要讓老師在第一線，面對85%的不當投訴。

民進黨議員王閔生直言，台北市真的很特別，教師壓力非常大，應該思考教師鐘點、薪資如何優化，否則台北市長期以來都是考生的備胎，寧願先到外縣市去，脫北潮越來越嚴重。

