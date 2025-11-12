北市國內旅客雙北市民佔過半 最愛信義商圈

台北市東區信義商圈有101地標，是國人到台北市旅遊主要的造訪據點。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府主計處依據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查」最新調查指出，去(2024)年國人國內旅遊造訪台北市景點的旅次是6都最高，來訪旅客居住的縣市以新北市最多，雙北市民就佔了過半，桃園市民不到1成居第三。台灣旅遊狀況調查報告中指出，除了東部地區旅遊者以來自北部及南部地區居多外，其他地區的旅客都以居住該區的民眾較多。另根據調查報告，國內旅遊主要到訪據點前10名中，台北市繼2023年東區信義商圈入列後，2024年再新增西門町上榜。

廣告 廣告

主計處引述交通部調查結果指出，去年國人國內旅遊到訪台北市景點的旅次占全年旅次比率12.6%，為六都最高，新北市11.9%次之、台中市10.9%居第三；與前一年(112年)比較，台北市增加1.7個百分點最多、桃園市增加0.6個百分點次之、台中市增加0.3個百分點居第三。

觀察不同年齡層的國內旅遊動向，青年、中壯年及樂齡族到訪台北市景點的旅次比率分別為14.7%、10.5%及10.5%，較前一年分別增加1.7個百分點、1.5個百分點、0.6個百分點；另到訪台北市景點的旅客居住市縣，以來自新北市占29.4%最多、台北市20.8%次之、桃園市9.8%居第三，顯示到訪台北市景點的旅客以台北市民及鄰近市縣居民居多。

台北市東區信義商圈空橋發達，民眾逛街舒適，是國人到台北市旅遊主要的造訪據點。(記者何玉華攝)

台北市東區信義商圈空橋發達，民眾逛街舒適，是國人到台北市旅遊主要的造訪據點。(記者何玉華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整

翁曉玲不再是清大科法所合聘教授 校方證實了

只剩最後一口氣！ 鳳凰降至輕颱下限 颱風論壇分析最後一波風雨

