北市國宅「垃圾堆滿樓梯間」！網痛批：全國最髒沒有之一

生活中心／許智超報導

民眾抱怨，北市信維國宅大樓內垃圾堆滿樓梯間。（圖／翻攝自爆料公社 臉書）

台灣有許多社宅、國宅，不過位於台北市大安區的「信維國宅」，近日被民眾抱怨，大樓內垃圾堆滿樓梯間，還有不少住戶家門口也都擺滿雜物及垃圾，更直言「是最髒的國宅沒有之一」，貼文一出，也引發網友熱烈討論。

原PO日前在臉書社團「爆料公社」貼出多張照片，並指北市信維國宅的環境堪憂，從畫面中可以看到，好幾個樓梯轉角都是垃圾堆，還有不少廢棄家具，而住戶門口也同樣堆滿垃圾，讓他不禁直呼，「好幾個上樓樓梯，每個在一樓跟二樓的樓梯轉角就是垃圾堆，中華民國最噁心最髒的一個國宅沒有之一。」

廣告 廣告

不只有樓梯間堆滿垃圾，不少住戶門前也都擺滿雜物。（圖／翻攝自爆料公社 臉書）

貼文曝光後，網友紛紛回應，「怎麼樓梯間那麼噁心又髒，整個走廊超級髒亂的，這要怎麼處理啦」、「以前樓下賣麵的滷味上都是大蟑螂在爬」、「這裡超厲害的，之前去工作一次，我爸說夢回40年前」、「火災就完了」、「樓梯間堆放雜物是可以檢舉的」、「滿滿的助燃物」、「有苦說不出，無能為力，誰不想有好的居住品質」。

另外，也有不少外送員坦言，「外送送過一次，超噁，從此看到不接」、「我有送過一次」。

更多三立新聞網報導

4縣市低溫特報！1圖看本週4階段變天 今明冷熱交替「溫差至少10℃」

台商2個月連娶4陸妻非花心 揭中國暴力逼婚黑幕

雨季晾衣防霉有撇步！達人授「拱形晾法」 室內晾衣「加1物」加速乾燥

丈夫員旅返家「突提離婚」稱無小三介入 他提粿王情節酸：也去了美國？

