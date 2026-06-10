北市國小及幼兒園應屆畢業生 鮮奶週報暑假不中斷

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者甘孟霖／台北報導〕暑假將至，台北市教育局指出，「鮮奶週報-生生喝鮮奶」營養支持不中斷，今年國小及幼兒園應屆畢業生於畢業後，仍可持原數位學生證或幼兒數位卡證持續兌領鮮奶至8月30日止。教育局也提醒，鮮奶週報政策全年無休辦理，凡設籍或就讀台北市2足歲至12歲兒童，暑假期間均可持續兌領鮮奶。

教育局表示，自2025年4月率先全國推出「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策，每週提供1瓶優質乳品，協助學童快速補充成長與發育所需的蛋白質、鈣質及多元營養素，培養規律飲奶習慣，讓孩子長得高又壯。

廣告 廣告

教育局表示，政策推動初期以本北市公私立國小及幼兒園學童為對象，去年9月擴及設籍台北市但未在北市就學的2至12歲學齡兒童，今年2月再向下延伸至年滿2足歲幼兒，照顧範圍持續擴大。為提供更完整的營養支持，今年8月31日起，政策將再向上擴及設籍或就讀台北市國中學生，逐步建構2足歲至15歲完整營養支持體系。

教育局指出，幼兒園及國小6年級畢業生，於暑假期間仍可持原數位學生證至合作通路兌領鮮奶至今年8月30日止，進入新學校後，再改以新的學生證兌領鮮奶，讓孩子在學制轉換期間也能持續享有營養補給。

此外，教育局提醒，設籍或就讀北市2足歲至12歲學童及家長們可持續善用鮮奶週報政策，每週至合作通路兌領鮮奶或豆漿等優質乳品，共同培養健康飲食習慣，為孩子成長發育奠定良好基礎。

【看原文連結】

更多自由時報報導

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

今中南部雨勢明顯 氣象署曝「這期間」豪大雨再襲台

全台雨勢大又猛！ 明鋒面稍南移 北部雨勢趨緩

豪雨不斷！6/10全台停班課看這裡（不斷更新）

