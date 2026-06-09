北市國小家長團體籲中央訂準則 恢復教師部分管教權
減少校園濫訴與小案大辦，教育部今（2026）年2月修正校事會議相關辧法，不受理匿名檢舉且案件分流，經討論才進校事會議。
教育部次長張廖萬堅在立委與家長團體座談指出，新制至今投訴案件剩2成，部分進入考核機制。
教育部次長張廖萬堅指出，「以前是8成進去校事會議，現在是2成進入分流，然後有一部分進入考核，他就沒有進入校事會議，那整個量的投訴也比去年同期大概平均少了一半。」
張廖萬堅說，沒否認先前情況，但新制上路有減少濫訴。
只是教育環境越見艱難，有老師在社群號召其他老師，6月30日教師大罷工，一起請身心調適假，而自己已經請好了。
北市國小學生家長聯合會總會長邱彥博說，有和教師團體討論，應適度恢復教師部分的管教權。
台北市國小學生家長聯合會總會長邱彥博認為，「我們不是要走回頭路，說要讓老師又恢復體罰，這種就是比較威權式的管教方式。家長可以允許的範圍上，我們是不是可以做出共同的一個研擬方案，讓整個校園恢復到不要為了少數人，而去讓多數人去損害他的教育權。
但有時候家長過度干預教育，或就是造成老師被訴的主因，又該怎麼辦？北市國小家長聯合會呼籲，家長應尊重教育專業，政府需協助家長與學校溝通。
台北市國小學生家長聯合會監事長盧欣業呼籲，「我們家長在對於教育這塊，我們可以提供我們的訴求，但我們也希望說，在教育這邊他可以適切的回應，但也可以有他自己的步調，我覺得這樣大家才不會有太多的摩擦跟衝突。」
家長團體表示，還給老師部分管教權，並且讓親師生重拾信任，校園才不會變公堂乃至戰場，而這些希望教育部制定統一準則，讓地方可依循。
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