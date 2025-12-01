即時中心／潘柏廷報導

國民黨威權統治的大中國教育，以「做個堂堂正正的中國人」洗腦台灣人的國家認同，如今台灣已邁入民主時代，相關論句也逐漸抹除。豈料，台北市中正區河堤國小的校歌竟還有「成為堂堂正正的中國人」，而且明明也有新校歌，但新任校長卻要求同學學舊校歌，民進黨台北市議員劉耀仁今（1）日下午就此事質詢台北市長蔣萬安，對此，蔣萬安回稱，不應該對學校的校歌進行政治審查，也尊重每個學校自主程序決定。

劉耀仁今日下午在台北市議會質詢蔣萬安，他表示，蔣萬安說自己是中華民國國民、台灣人、中華民國首都台北市長，但為什麼中正區河堤國小的校歌，竟然還有「成為堂堂正正的中國人」這一段歌詞？

廣告 廣告

接著，劉耀仁說明，明明2年前校務會議上，校長明言這段歌詞不合時代潮流，因此成立校歌修正小組，而且第二次會議也通過讓家長會及教師會加入工作小組，甚至家長會自籌10萬元製作新校歌〈河堤之歌〉，而且已經唱2年多。

話鋒一轉，劉耀仁指出，今年新任校長竟要求同學學舊校歌，等同花10萬元的新校歌，也讓2年前教師會及家長會花得苦心付之流水，「這位校長居心何在？已經有新校歌修正不合時宜的歌詞，而且在你的自我國籍認定也沒有中國人的選項，為什麼學校歌詞會出現這段？」。

快新聞／北市國小校歌出現「堂堂正正中國人」

台北市長蔣萬安（左）、台北市教育局長湯志民（右）。（圖／民視新聞）

因此，台北市教育局長湯志民回應，由於校歌是學校自訂，但後來透過校務會議再編寫〈河堤之歌〉，如果經校務會議通過當然要尊重；只是，劉耀仁非常憤怒喊說，「趕快去做處理！市長你告訴本席，現階段台北市各級學校校歌歌詞出現『要成為堂堂正正中國人』是不是適當？」。

對此，蔣萬安則回，市府要尊重各個學校自主的決定，每個學校都有相關規定和程序，但劉耀仁痛批，2年前校務會議已經通過，修正不合時宜的校歌內容，為什麼這任新的校長要推翻2年前校務會議的規定？要尊重2年前的決定這樣有錯嗎？要殺朱拔毛、反共抗俄嗎？

蔣萬安卻表示，就像校歌、校徽和校名，學校都有自主程序決定，市府則表達尊重；同樣，任何修訂也要尊重老師、學生、歷屆校友的意見及看法，「我覺得不應該對學校的校歌進行政治審查，尊重每個學校自主程序決定」。

劉耀仁則說，家長很理性認為新校歌繼續唱，而舊校歌就留在校史館和網站並存，但是現階段不要再叫學生唱舊校歌；但湯志民仍稱，尊重學校的決定，因為有經過校務會議討論，會和學生與老師做說明。

最後，劉耀仁更喊話，不要再讓小孩子唱舊校歌，不要再荼毒小孩子，而是要遵照2年前校務會議的決定。

原文出處：快新聞／北市國小校歌驚見「堂堂正正中國人」！蔣萬安回劉耀仁稱：不應政治審查

更多民視新聞報導

淡水停水第4天！侯友宜喊「8成復水」遭灌爆 律師：都學盧秀燕

民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關

反制藍白暴衝法案！台灣基進提「剩餘權」：行政院還是有空間守下防線

