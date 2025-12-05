北市國攜手浙派箏藝傳人羅晶 演奏台灣作曲家作品

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）台北市立國樂團將推出「琴箏和鳴―聽見盧亮輝」音樂會，邀請浙派箏藝的上海市級非物質文化遺產傳承人羅晶訪台，演奏台灣作曲家樊慰慈創作的箏協奏曲「景春羅暢想曲」。

羅晶目前是上海音樂學院古箏教授，曾任上海民族樂團與香港中樂團的箏首席，箏音細膩深情，兼具傳統風華與現代風格。這次將演出台灣箏樂家樊慰慈創作的「景春羅暢想曲」，樂曲以潮州輕六調箏曲「景春羅」為基礎，強化序奏與尾聲前的箏獨奏音響層次，交融傳統與當代。

廣告 廣告

根據北市國今天發布的新聞稿，音樂會指揮由安敬業擔任，他現任國立台南藝術大學中國音樂學系專任副教授及中華民國國樂學會理事，擅長以簡潔清晰的指揮技巧與深刻細膩的音樂理解，呈現國樂作品多層次風貌。

音樂會另一位獨奏家、古琴演奏家黃勤心是台灣中生代代表，畢業於南藝大民族音樂學研究所，曾為電影「刺客聶隱娘」創作古琴曲「青鸞舞鏡」，並擔任古琴指導，琴聲沉靜，展現古琴的千年韻味。這次將與北市國合作演出「瀟湘水雲」，樂曲由瞿春泉改編為古琴與樂團合奏，讓古曲意境在現代舞台上更為豐富。

音樂會其他曲目包括：作曲家盧亮輝的「祭樂歡舞」，以台灣原住民歌謠「祭粟」及「豐年祭」為藍本，是融合原住民音樂與現代國樂語彙代表之作；朱雲嵩「遶境隨想」訴說「媽祖遶境」，作品充滿宗教氣息與民間情感；彭修文「秦．兵馬俑」幻想曲，樂音刻劃千年軍陣，為音樂會寫下精彩結尾。

台北市立國樂團「琴箏和鳴―聽見盧亮輝」音樂會將於12月14日演出，地點在台北中山堂中正廳。（編輯：吳素柔）1141205