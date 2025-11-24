北市國語實小SEL書展 從探險尋寶中學習情緒力

臺北市國語實小策劃SEL主題書展，高年級學生為故事主角解憂

學生吳千靚和同學一起構思「煩惱信」，體認到團隊合作的重要

學生白均筑表示，從這次任務中提升了簡報統整能力

學生白均甯學習到同理心，能體察到他人的情緒

四年級學生打造「情緒壁畫」成果牆

閱讀推動教師李宗怡表示，中年級學生透過閱讀辨識情緒

學生認識情緒後，親手製作「情緒急救箱」

圖書館展示能映照內在情緒的「映照心之井・心之鏡」書區

為培養學生兼具閱讀能力與情緒理解力，臺北市國語實小圖書館在11月策劃年度主題書展「尋寶探險隊—失落的開『心』法典」，以「社會情緒學習（SEL）」為核心，引導學生在閱讀中練習覺察情緒、表達感受與理解他人，全面提升情緒素養。

閱讀推動教師李宗怡表示，本次書展將SEL的五大核心能力—自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧與負責任的決策，設計為一系列「尋寶任務」，帶領學生化身為探險隊員，在書海中展開探索，於任務中追尋象徵情緒智慧的「開心寶藏」，讓社會情緒學習以更具趣味性的方式融入校園生活。

李宗怡老師說明，尋寶探險隊以中年級率先啟程，透過閱讀《彩色怪獸》與《你在想什麼？》，學習從顏色與表情辨識情緒，並親手製作「情緒翻翻臉」與「情緒急救箱」，為自己在面對強烈情緒時預先準備可行策略。低年級學弟妹則透過情境式導讀《眼淚博物館》及尋寶探險導覽，認識不同情緒的來源與表現方式，並學習以尊重的態度面對他人的感受，同時勇於表達自身想法，為社會情緒力奠定良好基礎。

高年級學生在閱讀《解憂雜貨店》與《情緒大飯店》後，以角色視角撰寫「煩惱信」，再由同儕回信提供建議，透過書寫交流深化同理心並強化團隊合作能力。學生吳千靚表示，她與同學選了《神奇柑仔店》一書，四人一起構思「煩惱信」的內容，特別加入許多網路用語，引起大家的興趣。透過這次的學習歷程，吳千靚體認到團隊合作的重要，同時也學習到與他人溝通互動。

學生白均筑和同學選了大家熟悉的《屁屁偵探》，她負責整理主角「屁屁丹迪」的煩惱，能在有限的時間裡完成這次的作品，覺得很有成就感，也提升個人的簡報統整能力。學生白均甯則表示，在撰寫求助信的過程中，學會了發揮同理心，能體察到他人的情緒。

國語實小表示，配合書展主題，學校特別邀請「阿普蛙情緒桌遊團隊」入校，進行遊戲與表演藝術的情緒教育課程，讓學生以輕鬆幽默的方式學習有效溝通與合作。圖書館展區也規劃多項特色展示，包括能映照內在情緒的「映照心之井・心之鏡」書區、六年級學生創作的「解憂之門」，以及四年級打造的「情緒壁畫」成果牆，透過多元的閱讀體驗，讓學生強化情緒理解與人際互動技巧，在溫暖支持中找到屬於自己的成長力量。