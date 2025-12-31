北市圖市民生活講座啟航 迎接2026學習新旅程

臺北市立圖書館2026年規劃多元議題的「市民生活講座」

臺北市立圖書館各分館及總館共同打造一座滿載知識的豪華郵輪

迎接2026年的到來，臺北市立圖書館「市民生活講座」將化身為滿載知識的豪華郵輪，規劃科技美學、全齡照護及多元文化等主題，邀請各界專家擔任領航員，陪伴民眾在新的一年展開學習之旅。

臺北市立圖書館表示，明年將規劃「科技領航」主題，從熱門的「生成式AI」與「AI走讀」，引領民眾掌握數位時代的導航術；「生活美學」沙龍涵蓋「藝術鑑賞」、「飲食美學」和「園藝美學」。此外，「市民生活講座」將朝向全齡化，針對親子族群，北市圖準備了「寒假閱讀節」、「綠繪本」與「親子共學」的內容；針對樂齡長者則以「健康到老」為主軸，包含「聰明飲食」、「預約善終」及「認識失智」等議題，守護民眾的健康。

臺北市立圖書館並表示，講座也規劃「臺北史蹟」走讀、「鄉土文化」巡禮與「原住民文化」分享，讓大小朋友深入瞭解臺灣史與生活文化。此外，還加入「性別平等」、「媒體識讀」與「防災桌遊」等互動議題，期望拓展民眾的社會視野。2026年各月份市民生活講座詳情可上臺北市立圖書館官網查詢。