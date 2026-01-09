北市圖2026寒假閱讀節 帶學子認識泰國文化

臺北市立圖書館「泰享閱讀」寒假閱讀節，帶著小讀者深入認識泰國文化

北市圖推廣課張貝如課員表示，寒假閱讀節還推出了手作體驗與林老師說故事活動

迎接寒假即將到來，臺北市立圖書館配合第34屆台北國際書展「閱讀泰精彩」，從1月24日至2月28日推出「泰享閱讀」寒假閱讀節主題活動，邀請大小朋友一起透過多元豐富的閱讀推廣活動，更深入了解「泰國」這個蘊含著豐富歷史文化的東南亞國家。

臺北市立圖書館推廣課課員張貝如說明，本次活動為北北基桃四縣市的國小學童設計了寒假閱讀學習護照，提供許多紙本閱讀素材，讓小朋友們能透過一本本的好書閱讀，更加認識泰國不同面向的美麗風貌。不方便到圖書館的小朋友，也能參與「線上寒假閱讀節」，使用網路資源一樣也能完成答題。除了閱讀學習護照，北市圖還舉辦了手作體驗「泰國大象節—皮革吊飾」與林老師說故事「跟著繪本遊泰國」等精彩活動，邀請大小朋友一起參加。

張貝如課員並指出，寒假閱讀節不只針對國小學童，也為青少年讀者推出一系列主題活動，包含書展、講座、電影欣賞等，像是《海苔億萬富翁》、《教師日記》與《音為愛》等經典好片都將在寒假期間與學子們共賞，鼓勵青少年在寒假期間暫時放下手中的教科書，到圖書館參加精彩活動。

臺北市立圖書館表示，從1月20日起，民眾可到北市圖總館、分館及民眾閱覽室領取寒假閱讀節學習護照，1月24日起至北市圖總館、分館及民眾閱覽室進行認證，或在北市圖網頁線上寒假閱讀節進行線上填答。18歲以下學生在活動期間完成任務，還能獲得閱讀證書及限量的精美小禮物。詳細活動內容可上臺北市立圖書館官網「2026年寒假閱讀節—泰享閱讀」專頁查詢。

