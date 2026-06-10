北市培英社宅基地埋廢棄物 都發局：檢方已簽結

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北10日電）台北市規劃在中山區興建培英社宅，議員曾質疑此處基地有廢棄物，市府須編4700萬元預算處理，經議會委員會要求市府將此案移送北檢調查。都發局今天說，檢方已簽結。

有媒體以「基地曾埋大祕寶？ 大直社宅坎坷完工」為標題，報導提及台北市大直精華區培英社會住宅興建過程坎坷，民國109年柯文哲市府時期，社宅基地發現近7000噸非法掩埋廢棄物，一度導致工程進度落後。

針對相關議題，民進黨台北市議員陳怡君曾在113年對外提供資料並提及，台北市都市發展局曾因培英社宅開挖時發現基地內被掩埋大量營建混合廢棄物，最終只能編列新台幣4700萬元預算處理此批廢棄物。

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依據資料顯示，台北市都發局在去年5月間回應台北市議會工務委員會質詢，委員會要求針對培英社宅開挖時發現廢棄物，導致增加工程興建成本，要求都發局函請檢方偵辦。

台北市環保局表示，110年接獲工程主辦單位水利處通知會勘，與相關單位確認開挖階段廢棄物清除處理方式，工程主辦單位及工程承攬廠商後續依權責委託清除營建廢棄物；另外，工程承攬廠商委託清除廢棄物未依規定辦理變更及網路申報部分，已依廢棄物清理法及相關規定告發處分。

台北市都發局指出，此案為水利處代辦工程，經土方開挖發現廢棄物，110年7月29日由水利處辦理現勘，邀環保局及都發局與會告知開挖時發現廢棄物；現勘後，水利處當時請營造廠以營建廢棄物處理清運。

都發局表示，後來將此案函請台北地檢署協助調查。檢方函覆說明，附近監視器畫面超過保存期間，因此無法研判實際行為人，且此案現無其他可追查的線索及明確證據可查明實際行為人，所以予以簽結。（編輯：張雅淨）1150610