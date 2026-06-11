北市培英社宅基地埋7千噸廢棄物 他轟：拖4年死無對證了才送檢調 在隱瞞什麼？

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台北市大直培英社宅基地發現近7000噸非法掩埋廢棄物，卻了拖4年才送檢調，周軒質疑，死無對證了才送檢調，是在隱瞞什麼？（圖為2020年2月27日開工典禮） 圖：取自台北市政府官網

[Newtalk新聞] 台北市規劃在中山區興建培英社宅，議員曾質疑此處基地有廢棄物，近日卻爆出，台北市大直精華區培英社會住宅，在2020年（民國109年）柯文哲市府時期，社宅基地發現近7000噸非法掩埋廢棄物，直到2024（113年）北市府才辦追加預算要錢。對此，政治工作者周軒質疑，北市府第一時間不直接送檢調，卻記得去找錢趕快把廢棄物載走？證據都不見了，死無對證了才送檢調，是在隱瞞什麼？

周軒10日發文提及，有媒體獨家報導，北市大直培英社宅基地底下居然埋了7000公噸的事業廢棄物，2020年（民國109年）蓋社宅時發現，北市政府多花了5000萬清運，2024（113年）北市府才跟台北市議會說要這筆錢，且才一併送檢調。

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周軒痛批，台北市政府拖了4年才送檢調，而且還是台北市議會要求才送的。台北市都發局對此回應：「此案為水利處代辦工程，經土方開挖發現廢棄物，110年7月29日由水利處辦理現勘，邀環保局及都發局與會告知開挖時發現廢棄物；現勘後，水利處當時請營造廠以營建廢棄物處理清運」。

都發局提及，後來將此案函請台北地檢署協助調查。檢方函覆說明，附近監視器畫面超過保存期間，因此無法研判實際行為人，且此案現無其他可追查的線索及明確證據可查明實際行為人，所以予以簽結。

「台北市政府你們問題大了！」，周軒直言，這個案子若沒有其他新證據，就沒有發現真相的機會了，為何當初發現時不直接送檢調？卻記得去找錢趕快把廢棄物載走？現在證據都不見了，死無對證了，「議會逼你們才送檢調？」

周軒質疑，在台北市的市區發現7000噸的磚頭、廢輪胎、廢建材是很正常的事嗎？「台北市政府，你們是不是在隱瞞什麼？」

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