北市壓軸花季 士林官邸菊展15展區逐夢

〔記者何玉華／台北報導〕台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」將於11月28日至12月14日在士林官邸公園登場，台北市公園路燈工程管理處指出，今年以「藝菊圓夢」為主題，集結公園處員工與園藝職人的巧手，結合跨界藝術家的創意巧思，打造出層次豐富、視覺震撼的15處風格迥異的展區，從士林官邸花卉大道起，猶如一條人生時間軸的逐夢階段；週末假日期間也會推出「菊藝五感體驗」系列課程共12場次，報名將至今(9)日截止。

公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展為「花IN台北」系列活動的壓軸花季，是公園處園藝團隊全心投入的年度鉅作。從花卉培育、展場設計到空間美學，每個細節都凝聚了園藝人員的創意與心血。展區運用多樣菊科花卉與自然媒材，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，是市民假日賞花的好去處，也吸引國內外遊客慕名而來，成為台北秋冬不可錯過的賞花指標。

公園處指出，今年主題「藝菊圓夢」象徵追夢的歷程，無論年齡大小，都能在花海中找回那個勇敢築夢的自己。展覽運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法鋪陳；值得一提的是，今年首次邀請3位不同領域的藝術家，運用自然永續媒材創作裝置藝術，讓花藝與當代藝術相互輝映，為展覽注入新視角與層次感，是今年一大亮點。

園藝管理所主任吳旻靜補充，今年的主視覺海報暗藏展場路線巧思；從士林官邸花卉大道起步，遊客將依序穿越以童話故事為靈感的夢花園、充滿日式風情的和傘花徑、象徵蛻變的蝴蝶意象，再走入代表幸福的家園，最後搭乘熱氣球環遊世界，展開一段追尋心願的旅程。整條動線如同人生的時間軸，串連起逐夢的每一個階段，沿途綻放的菊花宛如生命歷程的映照在成長的每個時刻，都能綻放屬於自己的光彩。

而為讓民眾更深入認識花藝，今年規劃「菊藝五感體驗」系列課程，展期間週末假日舉辦共12場次。課程內容包含：「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」、「菊科花藝創作」等主題，課程報名至今(9)日止，錄取者將以通知信方式參加。

