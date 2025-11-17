北市士林清晨遭祝融 火鍋店忽然起火被燒毀

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區一家火鍋店，在今天清晨5時許忽然發生火警，由於起火地點位在火鍋店的鐵皮加蓋處，火勢猛烈一發不可收拾，店內的裝潢、廚具都被燒毀。不過幸虧當時店內與周邊都沒有其他人員被波及，火勢也沒有延燒，消防員撲滅火勢後確認無人受傷。

台北市消防局在今天清晨5時6分接獲報案，民眾聲稱德行西路一家火鍋店發生火警，消防局出動各式消防車輛11輛、救護車1輛、人員33名前往灌救。消防員到場時，發現起火地點是一棟2層磚造建築物，於1樓旁加蓋鐵皮起火。

消防員架設水線灌救，在6時13分撲滅火勢，消防員初步勘驗，發現燃燒面積約10平方公尺，火鍋店內的裝潢及廚房鍋具都被燒毀，但詳細起火原因仍有待調查。

