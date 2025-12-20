北市士林華齡街小吃店氣爆！疑換瓦斯釀禍 4人燒燙傷送醫

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

台北市士林區華齡街今（20）日晚間發生一起氣爆意外，一處一樓小吃店內部疑似在更換桶裝瓦斯時不慎外洩，引燃後瞬間發生氣爆，造成店內4人受到不同程度燒燙傷，傷者經消防隊協助沖水降溫後已緊急送醫，暫無性命危險，詳細情況仍待調查釐清。

台北市士林區華齡街某處一樓小吃店今（20）日晚間發生氣爆意外。（示意圖／Unsplash）

事發現場為1樓小吃店店面，店家疑似在更換桶裝瓦斯時，不慎發生外洩導致氣爆，造成店內4人受到不同程度燒燙傷。消防局於晚間5時許獲報後，立即派遣人車趕抵現場，發現已無明火及濃煙，隨即協助傷者沖水降溫，並分送醫院救治，所幸傷者皆意識清楚。

警方與消防人員隨後在現場拉起封鎖線，並持續監測瓦斯濃度，以確保周邊安全。至於實際事故原因，相關單位仍在進一步調查釐清中。

