北市士林酒駕車禍！ 小貨車失控衝撞波及路邊10車

台北市 / 綜合報導

台北市士林區昨(11)日下午發生酒駕車禍！一名小貨車駕駛供稱自己邊開車變吃便當，沒想到車愈開愈偏，就這樣撞上路邊停放的9輛轎車以及1輛大型重機，其中前台北市議員李慶元的愛車也慘遭波及！經過警方酒測，肇事駕駛才承認自己先前有喝酒，以為酒退了才上路，沒想到闖下大禍。

監視器拍下，一輛小貨車開在路上，越開越偏，下一秒更直接往路邊停放的車輛直直撞，這一撞就波及9輛轎車以及1輛重機。銀色轎車首當其衝，車頭全毀就連旁邊號誌牌，都被連根拔起。肇事的小貨車，也側翻都在地上，車斗上貨物全都散落一地，事發就在11號下午3點多，台北市士林區至善路一段。

廣告 廣告

前台北市議員李慶元：「因為每天要載兩個(小孩)，呵呵呵。」一邊搶救車內物品一邊苦笑，前台北市議員李慶元的愛車，也在車禍當中被波及。

前台北市議員李慶元：「整個被撞出了一個停車格，我就在它的上一個停車格，所以我(車被撞)的力道，被撞出了大概2至3個停車格，然後再撞到前面。」

車身板金，被撞出好幾個大洞，停在停車格卻無端遭撞，初步了解，小貨車內沒有毒品等違禁品，肇事的張姓駕駛供稱是在車上，邊開車邊吃便當才會肇禍，不過事發之後他坐在路邊看起來精神有些恍惚，原來他疑似酒後上路。

台北市交通警察大隊士林分隊小隊長吳政豪：「駕駛張男手腳擦挫傷，未就醫，經檢測，酒測值0.13，依法移送。」根據了解，張姓駕駛在家中喝了一些藥酒，認為已經酒退才開車出門，而這已經不是他第一次酒駕，警方偵訊後依公共危險罪嫌將他移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

三重毒駕車禍 2路人遭肇事車猛撞骨折送醫

基隆深夜死亡車禍！ 轎車撞機車再衝橋墩 駕駛身亡

酒駕 生命的代價 嚴守律法 醉不上道｜華視新聞雜誌

