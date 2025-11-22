北市夏氏宗親會40週年慶祝大會 席開15桌

由左至右：水雲翔、夏發凡、夏立言、夏大明、夏安宙秘書長。

▲由左至右：水雲翔、夏發凡、夏立言、夏大明、夏安宙秘書長。

台北市夏氏宗親會日前於臺北市舉辦成立40週年慶祝大會，現場熱鬧隆重，席開15桌，眾多嘉賓與族親齊聚一堂，共同見證宗親會四十載的傳承與發展。出席貴賓包括中國國民黨前副主席夏立言、前三軍大學校長夏瀛洲上將、開平餐飲學校校長夏惠汶、立法委員李德維，以及夏氏宗親會理事長夏發凡等，共同為盛典增色。

夏發凡致詞表示，夏氏為中華民族中見於史冊源流最為悠遠之一大姓，追本溯源乃出自三代夏朝。自始祖禹王治水立國、劃九州、鑄九鼎，迄今已逾四千三百年，歷經時代興替，族脈綿延，精神永續。他強調，傳承禹祖精神，不僅是夏氏後裔的使命，也是華夏文明的重要象徵。

活動現場特別播放來自大陸多省市夏氏後裔的祝賀影片，跨海送上祝福，展現族脈同宗、文化同根的情誼。宗親會亦在本次大會特別編印《40週年紀念特刊》，收錄歷屆理事長照片、宗親會創立歷程、公祭大禹活動紀事與弘揚禹德的心得回顧，展現夏氏宗親「尊宗追遠、崇德報本」核心精神。

為展現新生代傳承與文化薪火，會中安排夏氏青年族親演奏大提琴，悠揚琴聲為慶典揭開序章，象徵家族興旺綿長，後繼有人。

此外，大會亦邀請樓氏、孔氏宗親會及寧波、大陳多個同鄉會出席同歡，充分展現族群友誼與地域交流，象徵融合與共創新局的精神。

夏發凡在會中表示，今日宗親會能夠走過四十年，皆仰賴前輩發起與奔走，後輩更應承續前人心血，積極發展會務，服務更多宗親，讓宗親會在新時代中煥發新氣象、再創新光華。