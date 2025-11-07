北市外僑學校 又爆霸凌未通報

北市外僑學校有家長指出，孩子從幼稚園到國小1年級，長期遭4名同學以圍毆、吐口水方式霸凌，校方卻拒絕通報，國民黨議員柳采葳痛批，外僑學校不是法外之地，仍須依循本國教育法規，否則應依法減少招生員額或停止招生。（張珈瑄攝）

北市外僑學校傳出校園霸凌案，有家長指出小孩從幼稚園到國小，長期遭4名同學以圍毆、吐口水方式霸凌，校方卻以「僅為學童嬉鬧」為由拒絕通報。國民黨議員柳采葳痛批，外僑學校不是法外之地，拒絕通報霸凌已不是第一次。教育局回應，10日將派員至學校了解，倘有違反相關規定，將命其限期改善，未改善者最重得減招或停招等處分。

柳采葳說，校方雖然表示已展開調查，但完全沒有提及「霸凌」相關字詞，只以萬聖節玩鬧事件欲將事件淡化，也未依校園霸凌防治準則啟動調查，甚至還反控家長辱罵校方，並禁止其進入校園。

柳采葳表示，過去4年北市校園霸凌通報案件高達1160件，平均每天有1.3件霸凌通報案件，顯示校園霸凌問題日益嚴重，尤其外僑學校隱瞞霸凌事件並非第一次，會不會有更多被隱匿的黑數。

柳采葳直言，依教育部規定，若學校「辦理不善或違反教育法規」，主管機關得命限期整頓，屆期仍未改善者得停止招生，教育局應透過嚴懲學校、減少招生員額的方式，讓學校警惕；外僑學校雖屬外國僑民學校，但仍依循本國教育法規，不能變成校園霸凌死角。

校方表示，學校對任何形式的霸凌或騷擾行為絕不容忍，但鑒於學生相關事務具高度私密性，無法透露個案細節，將全力配合主管機關相關程序指引。

教育局長湯志民說，學校沒有通報教育局的原因有2種，一為學校沒有把事件交給防制委員會審議，或是委員會審議後認定不是霸凌；5日已行文給學校，要求1周內來函說明未依規定通報的原因跟處理方式，校方尚未回函，10日將派員至學校實地了解，倘有違反校園霸凌通報規定或相關法規，將依法命其限期整頓改善，屆期未改善者，最重得依規定減招或停招。