北市外牆修繕新建工程 全面禁用竹木鷹架

民眾黨台北市議員林珍羽於市政總質詢時，以香港「宏福苑」大火為例，要求北市消防局應更加積極針對大樓消防警報裝置查察。（本報資料照片）

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」11月26日發生大火，釀成重大傷亡，為防範類似的狀況在台北發生，北市都發局在大火後隔周邀集專家學者開會，決議未來外牆修繕或新建工程的鷹架一律使用鋼管施工架，全面禁止竹、木搭設的鷹架，防護網須強制採用防火材質，採用防焰帆布，全案將簽報府級同意後公告實施。

民眾黨議員林珍羽在市政總質詢時質疑，香港大火後，台北市消防局開始全面清查台北市內16樓以上的高樓，一共955棟，目前已清查了了577棟，其中已有26棟的消防警報裝置不符合規定。

她認為，宏福苑火災之所以這麼嚴重，消防警示設備有漏洞也是很大原因，消防局應該積極針對高樓的警報裝置，優先要求不合規定的大樓改善。

消防局長莫懷祖表示，消防警報設施是否堪用、意外發生時是否能有效作動，對高樓住戶至關重要，目前大樓的設備檢修申報也正依期程持續執行中，會依照議員的要求衡量，並積極協請建物對象改善。

此外，在宏福苑大火後，都發局在隔周就邀請專家學者舉行會議，決議只要是台北市內的新建工程及外牆修繕工程，一律使用鋼管施工架，全面禁止使用竹、木製施工架。

針對外牆修繕或室內裝修需要搭設施工架時，所使用的帆布與尼龍防護網，必須以斜籬方式施作，並自斜籬連接處向上起算，應留設30公分的間隔，帆布與防護網材料必須具備防焰或耐燃性能。

外界一度質疑竹製鷹架並非宏福苑延燒主因，不過會議中專家學者認為，竹、木為易燃材料，一旦發生火災會迅速助長火勢延燒，北市過去僅規範要求使用耐燃材枓，且台北市的工程幾乎沒有人使用竹、木架，過去沒有明文強制規定，這次就明文禁止。