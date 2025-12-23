北市夜市食安抽驗！士林夜市阿忠冰店腸桿菌超標 遭罰3萬

台北市衛生局23日公布針對夜市美食包含冰品、飲料、即食品抽驗結果，抽驗50件中，其中1件士林夜市的阿忠冰店的「花豆花生綿綿冰」因腸桿菌科超標檢驗不合格，衛生局已依違反《食品安全衛生管理法》開罰業者3萬元罰鍰。（北市衛生局提供／徐佑昇台北傳真）

台北市衛生局23日公布針對夜市美食包含冰品、飲料、即食品抽驗結果，抽驗50件中，其中1件士林夜市的阿忠冰店的「花豆花生綿綿冰」因腸桿菌科超標檢驗不合格，衛生局已依違反《食品安全衛生管理法》開罰業者3萬元罰鍰。

衛生局10月針對北市知名夜市如寧夏夜市、士林夜市、公館夜市、南機場夜市、饒河夜市、通化街夜市等地抽驗夜市美食。共檢驗包含冰品7件、冰塊8件、飲料12件、即食食品23件，檢驗結果1件不合格，不合格率2％。

衛生局指出，抽驗不合格者為士林夜市的阿忠冰店，其販售的花豆花生綿綿冰（不含配料）在複抽結果被驗出腸桿菌科為40 CFU／mL，高於標準的應小於10 CFU／mL不合格，依違反《食安法》第17條及同法第48條第8款之規定，處業者3萬罰鍰。

衛生局提醒業者，應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

