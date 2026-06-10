北市大同區地裂了！人行道突崩塌「吞噬變電箱」 台電急奔現場搶救

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

北市鄭州路地面坍塌吞噬變電箱。翻攝林亮君臉書

台北市大同區驚傳「地陷」意外！今（10）日上午 10 時許，位於鄭州路 145 號、台北市立聯合醫院中興醫院旁的人行道突然發生大規模崩塌。原本架設在路邊的一座變電箱疑因地基掏空位移，整座直接墜入坑洞中，宛如被「天坑吞下」，現場景象令路經民眾目瞪口呆。

警、消接獲報案後不敢大意，第一時間趕抵現場封鎖警戒，並同步通報台電公司派員緊急處置。據初步了解，事發當下人行道突然碎裂陷落，造成變電箱歪斜後沒入洞中，所幸目前尚未傳出有人員傷亡。

廣告 廣告

至於天坑形成的確切原因，究竟是地基流失還是其他因素所致，仍有待相關單位進一步調查釐清。



回到原文

更多鏡報報導

綠光罩頂！產檢逆推「算錯受孕期」甜嫁前男友 5年後DNA一驗他崩潰：不是我的種

NET 再捲抄襲爭議！「台灣特有種」穿山甲 T 爆抄襲原創品牌 官方緊急祭出補償方案

醋罈子翻了！不甘淪小三 熟女開假帳狂撒正宮裸照嗆「夫婦兩個都搶別人的」

傅子純驟逝／爸爸「偷報名」造就24年演藝之路 理工男變本土一哥「1堅持」熬成當家小生