北市大同女面交700萬投資遭搶 警48小時全數尋回逮6嫌

北市大同區建成圓環3日下午有女子與車手相約面交，卻直接遭人衝出搶走錢袋，警方也火速追回700萬並逮獲6嫌。（圖／翻攝畫面）

北市大同區3日下午驚傳飛車搶案。一名女子疑似深陷愛情交友詐騙，當街與車手約定拿出700萬元面交，準備投資虛擬貨幣，未料雙方相約在建成圓環附近巷弄內面交時，直接遭人搶走現金，隨後跳上接應賓士轎車離開。警方也在4日晚間逮獲剩餘的5名犯嫌，同時追回700萬元現金。

據了解，57歲的許姓女子，其疑似誤信網路交友，聽信對方所言決定投入700萬元投資虛擬貨幣，其與「投資專員」約定好後，與一名年約30歲的張姓車手，雙方3日下午相約在建成圓環附近的巷弄面交，未料卻直接衝出一名男子直接將錢袋整袋搶走，隨後一路狂奔往延平北路方向逃逸，並火速跳上一輛接應的賓士車離去。

廣告 廣告

警方獲報後也調閱周邊監視器畫面，先在4日下午5點多逮獲22歲的李姓男子，其接過22歲陳姓男子搶過的錢袋後，將錢袋轉往新北市八里區一處農舍附近藏匿，隨後再陸續逮獲接應陳男的17歲少年，與坐在副駕的33歲方姓男子，並揪出幕後的48歲陳姓主嫌，同時在農舍附近尋回700萬元現金。至於詳細動機仍有待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

心疼老婆生3胎 尪主動結紮「妻又懷4寶」他傻眼了！醫院揭原因

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決

誇口生53子！「多妻男」破產流浪 剩2女伴車中求生：還要再娶6人？