北市大安信維國宅垃圾堆樓梯間 網痛批：全台最髒國宅

位處台北市大安區絕佳地段的「信維國宅」，近日被民眾抱怨大樓內垃圾都堆滿樓梯間，還有不少住戶家門口也都擺放許多垃圾、雜物，環境相當髒亂，更稱是「最髒的國宅沒有之一」。

信維國宅內部相當髒亂。（圖／翻攝自臉書●【爆料公社】●，下同）

有民眾在臉書「爆料公社」發文貼出多張照片，並稱北市信義路四段一處國宅是「中華民國最噁心最髒的一個國宅沒有之一」，從照片中可見，內部好幾個樓梯轉角全是垃圾堆，還被廢棄家具佔滿空間，許多住戶門口同樣積滿垃圾。

噁心畫面曝光後，立即引發網友熱議，「消防安檢有檢這些廢棄物嗎」、「這個地方很詭異..而且一層超多戶的」、「超噁趕快都更」、「台灣版九龍城寨」、「樓梯間堆放雜物是可以檢舉的」、「火災就完了」、「居民素質問題也很大，不要只怪消防安檢這問題」、「有苦說不出無能為力，誰不想有好的居住品質」。

