北市大安區住宅大火情侶躲浴室喪命 初判電線短路釀災
台北市大安區光復南路昨晚（1月31日）發生一起致命火災，造成一對情侶不幸喪生。火災發生於該大樓的十樓，當地消防單位接獲報案後迅速趕往現場，並於21時18分成功撲滅火勢。經過搜救，消防人員在浴室內發現兩名男女均已無生命跡象，隨即將他們送往醫院搶救，但仍宣告不治，火災調查於1日初判起火原因為電線短路。
死者為55歲的許姓女子及60歲的邱姓男子，據報導，許姓女子的兒子因當晚外出拜訪朋友而逃過一劫。消防局指出，此次火災的初步原因可能與電線短路有關，並提醒民眾火災發生時躲進浴室或廁所並不安全，因為這樣的地方容易被濃煙侵襲，甚至導致窒息昏迷。
此次火災事件引發社會關注，消防專家強調，火災時應尋找安全的逃生路徑，並避免在浴室等封閉空間躲避。大樓內共計58位住戶被緊急疏散，火災造成的損失也相當嚴重，起火住戶的家具幾乎全毀，燃燒面積約50平方公尺。
延伸閱讀
新社產業道路小貨車翻落農田 48歲男命危搶救
麻豆59歲男「連人帶車」摔進2米深排水溝 重創不治
台北情侶命喪火窟陳屍浴室 消防局揭逃生3大錯誤觀念
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 57則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36則留言
北市大安區大樓火警！「10樓燒成一片橘紅」同戶1男1女傷重不治
台北市大安區光復南路390號一棟10層樓的大樓，今（31日）晚8點半左右發生火警。消防局獲報後立即派遣人車前往處理，發現起火點在10樓，外觀已有明顯火勢竄出。有民眾剛好在對面等公車，直擊整場火勢和救援，火勢於晚間9時8分控制，起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
台中狠母餵藥奪2幼童命 高大成：至少折磨2小時才會死
台中市西區今（31）日凌晨驚傳一起幼童命案。一名31歲陳姓女子，疑似餵食不明藥物給3歲與8歲的兩名兒子，導致幼童送醫搶救後仍宣告不治，震驚社會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo旅遊編輯部 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
信義區公寓驚人火！ 男躲陽台灼傷.女嗆昏樓梯間
台北市信義區吳興街一處公寓，今(1)日清晨發生火警，警消到場救援時，一名男子蜷縮在陽台求救，全身多處灼傷被送醫，另外有一名女子，逃生過程倒臥5樓到6樓樓梯間，沒了生命跡象，所幸送醫之後恢復呼吸心跳。據...華視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
國父紀念館旁大火！ 社區大樓起火情侶雙亡
國父紀念館旁大火！ 社區大樓起火情侶雙亡EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台中2童遭母餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時死亡
台中市今天凌晨發生人倫悲劇，31歲陳姓女子情緒不穩，疑似餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物，企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治。高大成表示，以最早傳出疑似餵食安眠藥來說，成人就算大量食用也不會致命，但是兒童臟器發育未成熟，無法代謝藥物，會引發肝腎衰竭死亡，他更痛斥，讓幼童吞食大量藥物非常可惡，這不是加工自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
2/3土地公尾牙！把握「黃金6小時」 祭拜順序、禁忌曝
2026年的尾牙日在2月3日，也就是農曆臘月十六，命理專家柯柏成指出，尾牙的祭祀通常是在臘月十六日下午，商家或家庭也可一併祭拜 地基主 和 門口好兄弟。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去
根據警方調查，該名母親曾主動打電話給友人求助，表示自己想不開、想輕生，通話內容充滿負面情緒，友人立即趕往其住處查看，發現2名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119。警消人員抵達時，看見2名男童躺在床上，嘴唇發紫、口吐白沫、牙關緊閉，已無生命跡象，分別送往林新醫...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2男童失去生命跡象倒臥家中，經送醫搶救仍不治。據悉，該女子近期疑似因與男友有分手糾紛，造成她情緒低落，男友曾多次安慰依然無法阻止憾事發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
北中南惡火！信義區女住戶「無呼吸心跳」 新崛江租客燒燙傷
【緯來新聞網】全台各地不平靜，今（1日）凌晨陸續傳出火警，包括台北市信義區、台中市南屯區，以及高雄新緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
臺南市長公館年末關懷弱勢 邀名師揮毫、地方團體演出 與弱勢家庭歡喜辭舊歲
迎接農曆春節，臺南市政府秘書處與新營區公所特於新營區市長公館舉辦關懷弱勢家庭歲末迎春活動，邀大師揮毫贈春聯、北台南家扶中心義賣、春節應景歌謠演出及氣球表演；黃偉哲市長牽手劉育菁及秘書處長黃國照、新營區長陳宏田、柳營區長劉發仲、後壁區長李至彬、白河區長董麗華、鹽水區長陳文琪也以春聯祝福大家「金馬伍吉」。劉育菁表示，優先照顧弱勢是黃偉哲市長重要施政理念，此次活動邀新營在地弱勢家庭及家扶中心共同參與，除讓市民感受社會暖流，也希望發揮「拋磚引玉」作用，讓溫馨與感動在城市中延續，促成更多公私協力公益力量。劉育菁指出，為創造地方商機，打造臺南成為節慶活動第一品牌，新春期間市府推出新營波光節、鹽水月津港燈節、後壁臺灣國際蘭展；新營天鵝湖化身為會發光的夢境森林，月津港燈節展出日韓等國外藝 ...台灣新生報 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言
印度德里近日發生一起震驚社會的兇殺案，一名年僅27歲、懷孕四個月的德里警方特警隊女警卡賈爾·喬杜里（Kajal Chaudhary），於1月22日在家中遭丈夫安庫爾（Ankur）殘忍毆打並以沉重啞鈴重擊頭部，重傷送醫後與死神搏鬥五天，最終於1月27日不治身亡。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言