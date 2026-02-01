北市大安區住宅大火情侶躲浴室喪命 初判電線短路釀災

台北市大安區光復南路昨晚（1月31日）發生一起致命火災，造成一對情侶不幸喪生。火災發生於該大樓的十樓，當地消防單位接獲報案後迅速趕往現場，並於21時18分成功撲滅火勢。經過搜救，消防人員在浴室內發現兩名男女均已無生命跡象，隨即將他們送往醫院搶救，但仍宣告不治，火災調查於1日初判起火原因為電線短路。

台北市大安區光復南路昨晚（1月31日）發生一起致命火災，造成一對情侶不幸喪生。（圖／翻攝畫面）

死者為55歲的許姓女子及60歲的邱姓男子，據報導，許姓女子的兒子因當晚外出拜訪朋友而逃過一劫。消防局指出，此次火災的初步原因可能與電線短路有關，並提醒民眾火災發生時躲進浴室或廁所並不安全，因為這樣的地方容易被濃煙侵襲，甚至導致窒息昏迷。

火災現場。 （資料照／中天新聞）

此次火災事件引發社會關注，消防專家強調，火災時應尋找安全的逃生路徑，並避免在浴室等封閉空間躲避。大樓內共計58位住戶被緊急疏散，火災造成的損失也相當嚴重，起火住戶的家具幾乎全毀，燃燒面積約50平方公尺。

火災現場。 （資料照／中天新聞）

