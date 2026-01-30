北市大安區出現今年首例漢他病毒 7旬翁發病8日不治死亡

台北市衛生局30日公布，出現今年國內首例漢他病毒案例，該個案為居住在大安區的70多歲男性，1月6日時出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，但8日又出現腸胃道症狀、畏寒及發燒等症狀，再次就醫後入住加護病房，不過至13日時仍因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，並於22日確診漢他病毒，個案同住家人採檢結果則皆為陰性。

由於該名男性近期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，疫調後發現常有鼠類出沒，北市衛生局及環保局已於23日前往其住家及周邊進行捕鼠、環境噴消等作業，且從捕獲鼠隻身上檢出漢他病毒陽性。

北市衛生局說明，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，傳染途徑係經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒類動物咬傷等方式。

由於年關將近，北市衛生局也提醒民眾，清掃時務必佩戴口罩避免吸入污染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍等物體；若環境中有老鼠出沒或發現鼠糞，可將市售漂白水以1比9比例稀釋後潑灑於受污染環境，待30分鐘後再以拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。