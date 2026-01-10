北市大安區工地電纜遭竊損失40萬 警逮4人竊盜集團送辦

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市忠孝東路四段巷弄內一處工地，去年底遭人竊走電纜線與下腳料，損失約新台幣40萬，大安分局警方獲報後展開調查，發現是有電纜線竊盜集團專門鎖定台北市建築工地行竊，警方發動搜索，兵分5路成功將陳姓、王姓、趙姓及鄭姓男子等4人拘提到案，並查獲約200公斤電纜線銅條與剝皮器等贓物，全案依刑法加重竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

大安分局警方表示，66歲的裘姓男子於去年12月6日上午8時向警方報案，指出他在忠孝東路四段巷弄內的工地內，存放的6卷電纜線與下腳料遭人竊取，損失金額約台幣40萬元。警方受理後隨即成立專案小組，調閱案發地點周邊監視器畫面展開密集調查。

廣告 廣告

經過連日追蹤與分析數位軌跡，專案小組鎖定陳男等4人涉有重嫌。12月25日清晨5時，警方持法院核發的拘票及搜索票，同步前往新北市淡水、三芝、新店、土城及台北市中山區等5處地點展開查緝行動。員警進入屋內後，當場查扣已剝去外皮的電纜線銅條約200公斤、多袋不鏽鋼管以及一部剝皮器。

陳男等4名嫌犯到案後坦承犯行，表示因為缺錢花用才鋌而走險。警方詢問後，依刑法加重竊盜罪將四人移送法辦，並將持續溯源追查贓物流向，釐清是否涉及其他工地案件。

【看原文連結】

更多自由時報報導

直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」 館長今被起訴

移民署破獲嘉義跨國色情集團 查獲24名泰籍坐檯女

悚！男板橋加油站淋油點火焚身 撲襲運鈔車保全及消防員

台灣慷慨送索馬利蘭「這禮物」 索媒揭與中國1劣行截然不同

