北市大安區工廠凌晨大火 駭人景象曝光了

今（24）天凌晨4點多，台北市大安區和平東路三段，一間中古家電維修工廠發生火警。火勢一度相當猛烈，幸好沒有人員傷亡。

暗夜惡火！北市消防局獲報後，立即出動各式消防車28輛、救護車4輛、共83名警消人員到場搶救，現場部署8條水線、雲梯車及消防機器人全力灌救，未傳出人員受困或傷亡。

消防局第二大隊大隊長林義承指出，起火建物為單層RC鐵皮加蓋建築，共有兩戶燃燒，但屬同一門牌號碼；燃燒面積約150平方公尺。至於詳細起火原因與責任歸屬，仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。

燃燒面積約150平方公尺。（圖／民視新聞）

