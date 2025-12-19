北市大安區惡里長索公關費插乾股不成 竟夥同黑幫大鬧餐酒館狂揍老闆

台北市大安區龍圖里前里長蕭萬居索討公關費不成，竟找黑道毆傷老闆。翻攝自台北市龍圖里里民交流網站

台北市大安區龍圖里前里長蕭萬居向餐館收公關費不成，竟惱羞成怒，找天道盟、四海幫幫眾到餐廳鬧事，還打傷閻姓老闆，造成對方頭、臉部有多處撕裂傷，台北地檢署19日依恐嚇取財未遂、傷害等罪起訴蕭萬居等4人。

根據調查，蕭萬居曾幫中山區某餐酒館向立委陳情，希望能讓店內菲律賓及表演者取得工作許可證，以此獲得該店10%乾股，陸續收得3萬8976元，但蕭萬居還嫌不夠，像餐酒館要求每月3萬元的公關費，遭到拒絕。

豈料，蕭萬居收不到錢惱羞成怒，竟透過尹姓友人，找2名天道盟、四海幫成員，於今年3月底到餐酒館恐嚇，要求恢復10%乾股，閻姓老闆當場拒絕，蕭萬居隨即指示惡煞持酒瓶、冰桶毆打，最後造成閻姓老闆頭部、臉部有撕裂傷、胸腹部也有擦挫傷。

台北地檢署偵結，今天依恐嚇取財未遂、傷害等罪，起訴蕭萬居等4人，在涉犯《組織犯罪防制條例》部分，檢方認為，本案並非單一幫派成員挾其組織勢力前往餐酒館圍事，且店家負責人事前即知悉2名林姓被告具有幫派背景，難認有以組織犯罪手段施壓之情形，因此罪嫌不足，予以不起訴處分。



