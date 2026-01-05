社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

又發生招牌掉落事件！昨天（4日）晚間，在台北市大安區的一間服飾店，招牌突然掉落，幸好當時沒有行人經過，才沒有釀成人員傷亡，而服飾店所在位置的一品大廈，也是前副總統「連戰」所居住的社區，至於招牌為何突然掉下來，周遭居民懷疑，會不會是最近常下雨，太過潮濕，才導致木板腐蝕，導致招牌掉落。

人行道上，大大小小的磁磚碎片，散落一地，抬頭一看，原來服飾店的招牌，整片掉落在地，在仔細一看，所有的管線、電線，破的破、斷的斷，路過的民眾全都嚇壞，快步通過。

附近民眾：「招牌是它突然掉下來，剛好沒有人經過，可是他職員還在裡面，他的工作人員還在裡面。」

附近民眾：「以前沒有遇過（招牌掉落），蠻訝異的啊，好像昨天也沒有地震（怎麼會掉），（警方）是早上有來拍啦。」





太潮濕釀禍？服飾店招牌「整片掉落」 連戰也住此社區

北市大安區服飾店招牌掉落 疑太潮濕"木板腐蝕釀禍"（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到現在大片的磁磚都還在地上，往上看招牌掉下來的地方，天花板空了一塊，水管跟電線都外露，就連木板都還懸掛在空中，就怕一個不小心會掉下來砸到人，其實相當危險。」

招牌掉落事件發生在4號晚上，台北市敦化南路一段236巷的一間服飾店，他們從2017年開始營業，至今已經8年多，前副總統「連戰」住在國泰一品大廈這個社區，只是不同棟，但民眾也懷疑，是不是最近雨下不停，太潮濕，木板腐蝕才導致招牌掉落。





北市大安區服飾店招牌掉落 疑太潮濕"木板腐蝕釀禍"（圖／民視新聞）





招牌業者：「（可能）沒有鎖好啊，看他的牆壁啊，是鎖在什麼地方啊，如果是大理石或是牆壁什麼的，那就不會啊，如果是木板的話，肯定是會脫落的啊，安裝的時候，現場安全管理都很重要啊。」

業者也說定期檢查招牌狀況，才能確保不出意外，幸好這回招牌掉落當下，沒有行人經過被砸傷，否則店家就不只是修繕那麼簡單。

