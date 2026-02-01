北市大安區火警釀2死！消防局點出「火災躲浴室」3大迷思

台北市大安區昨晚火警，一對男女躲進浴室身亡，北市消防局發文點出3大迷思。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市大安區昨日晚間發生火警，光復南路390號一棟大樓的11樓起火，警消破門灌救，在屋內浴室發現一對男女受困已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，台北市政府消防局發文點出，火災時躲進浴室或廁所並不安全，更列出常見3大迷思。

光復南路一處住宅大樓的11樓起火，警消獲報趕往現場灌救，晚間21時18分將火勢撲滅，大樓內共計58人被緊急疏散，消防人員在起火住戶浴室內發現一對男女，均已無生命跡象，死者為60年次的許姓女子與54年次的邱姓男子。

台北市政府消防局在「防災科學教育館」澄清專區發文，點出火災時躲進浴室常見的3大迷思：

1.浴室門不耐熱

多數浴室與廁所使用塑膠門，塑膠材質不耐高溫，只要濃煙溫度約達200至400度，門板就可能融化，無法有效阻擋濃煙進入。消防局提醒，躲在其中反而容易遭受火煙侵襲，增加中毒風險。

2.浴室水源無法防護

不少民眾誤以為浴室內有水源能抵禦火災，甚至全身淋濕就能降低危險。但消防局指出，水源對濃煙與高熱無防護效果，全身淋濕最多只是心理安慰，並不能減少吸入濃煙的風險。

3.排水孔不通氣

部分人以為排水孔可提供新鮮空氣，但浴室排水孔多設有「存水彎」S形水管，主要功能是隔絕下水道異味，並非通風用途，因此無法提供氧氣或降低濃煙危險。

消防局指出，若火災發生且無法立即逃生，應選擇躲在有對外窗戶的房間，將門關閉後以膠帶、毛巾或衣物塞住門縫，減少濃煙進入，並可對外呼救或撥打119通報位置，留在室內待救，以提高生存機會。

