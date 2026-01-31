北市大安區火警釀2死 1男1女浴室內罹難

大安區昨晚發生火警。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區光復南路一處住宅大樓1月31日晚間發生火警，造成兩人不幸身亡。這起火災發生於12層樓高的鋼筋混凝土建築物，起火點位於10樓住戶，消防單位在晚間21時18分將火勢撲滅，初步統計燃燒面積約為50平方公尺，所幸未波及其他住戶。

火警發生當時，大樓內共計58人被緊急疏散，其中包含31名男性與27名女性。消防人員在現場救出兩人，分別送往國泰醫院與台北醫學大學附設醫院急救，但最終仍宣告不治。

警消指出，火勢主要集中於屋內裝潢與家具，並未延燒至其他住戶單位。火災撲滅後，消防人員在浴室內發現一對男女，均已無生命跡象。經確認，死者為60年次的許姓女子與54年次的邱姓男子，兩人為情侶關係，並非夫妻。

大樓管理員透露，該戶登記於許姓女子名下，邱男偶爾會來同住。火災發生時，10樓其他住戶恰巧外出，未有人員傷亡。許女為單親家庭，育有一子一女，女兒已婚未同住，兒子平時與母親同住，但火災當天剛好休假外出與朋友會面，因此逃過一劫，目前已趕赴醫院處理後續事宜。

