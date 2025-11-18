即時中心／温芸萱報導

今（18）日下午3時01分，台北市大安區辛亥路三段、復興南路二段、和平東路二段及瑞安街等地區因饋線跳脫，造成約4570戶停電。台電接報後立即派員搶修，下午3時24分已有4284戶恢復供電，復電率達93%。剩餘286戶仍在全力搶修中，台電強調將持續監控並盡快完成復電，提醒民眾注意用電安全。

台北市大安區今（18）日下午發生停電意外。下午3時01分，因饋線跳脫，影響辛亥路三段、復興南路二段、和平東路二段及瑞安街等周邊地區，共計4570戶停電。台電接獲通報後立即派遣搶修人員前往處理。

截至下午3時24分已先行復電4284戶，恢復率達93%，剩餘286戶正在全力搶修中。台電表示，將持續監控供電情況，並盡快恢復全部用戶電力，提醒民眾用電安全。此次停電影響範圍雖有限，但台電強調將加強設備檢修，避免類似狀況再次發生。

原文出處：快新聞／北市大安區無預警大停電 台電急搶修曝原因

