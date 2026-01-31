北市大安區爆今年首例死亡個案 「漢他病毒」感染途徑.症狀一次看

國內出現首例「漢他病毒」死亡病例！根據北市衛生局公布，該名個案為70多歲男子，居住於大安區，日前因發燒、呼吸喘及腸胃不適症狀就醫，檢查後確診為「漢他病毒」症候群，從發病到死亡只有8天。漢他病毒傳染途徑包括，吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷等，若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師動物接觸史。

北市衛生局說明，該案近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家。經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22日檢驗確診漢他病毒感染。

針對該案，衛生局及環保局23日前往個案住家及周邊進行捕鼠作業，釐清可能感染源，共捕獲4隻老鼠，其中2隻檢出漢他病毒抗體陽性，顯示該區環境存在潛在傳播風險，隨即於住家半徑200公尺內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠。另對同住家人採檢，血清檢驗為陰性。

衛生局表示，漢他病毒症候群因屬於人畜共通傳染病，傳染途徑係經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒類動物咬傷等方式感染，因此預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

漢他病毒感忍途徑，中高齡男性為主要感染族群。圖／台視新聞製圖

衛生局提醒，民眾於農曆春節前清掃住家及工作環境時，請務必佩戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1:9比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理，並切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。

如有使用捕鼠器捕獲鼠類後，亦應清洗消毒並曬乾再行收存。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

衛生局呼籲，落實居家防鼠3不策略：「不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵之路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。

北市衛生局呼籲落實居家防鼠3不策略。圖／翻攝自疾管署

