北市大安區爆國內今年首例「漢他病毒」！ 7旬男感染死亡

北市傳出國內今年首例漢他病毒病例。（示意圖：MotionElements）

台北市衛生局30號公布國內今年首例「漢他病毒症候群」病例，個案是居住大安區70多歲男性，1月6號起陸續出現咳喘、發燒等症狀，1月13號因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。（請聽AI報導。）

該個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡，相關接觸者共4人，同住家人1人曾有咳嗽症狀，經採檢送驗為陰性，其餘3名非同住家人無疑似症狀。環保局在個案住家周邊及活動地捕獲4隻老鼠，其中2隻在住家周邊捕獲的老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例為多，年齡則以40歲以上29例為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

北市衛生局呼籲，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。