北市大安區爆漢他病毒死亡案例 藍議員急喊話蔣萬安：不要等出事才補救

記者李鴻典／台北報導

台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡，7旬翁發病8天喪命，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性；此案例引發高度關注，國民黨台北市議員王欣儀今（1）天表示，要求市府立即恢復全市同步「滅鼠週」，跨單位同時清消、投藥、宣導，才能真正把風險壓下來。請市府拿出明確SOP與行動方案，主動出擊，不要等出事才補救。

王欣儀今（1）天表示，要求市府立即恢復全市同步「滅鼠週」，跨單位同時清消、投藥、宣導，才能真正把風險壓下來。（圖／翻攝自王欣儀臉書）

衛生福利部疾病管制署1月30日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為北市70多歲具慢性病史男性，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天過世，住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體。疾管署長羅一鈞昨（31）天向媒體指出，這是民國89年以來，首起漢他病毒死亡個案。

廣告 廣告

國民黨台北市議員王欣儀今天表示，北市出現今年首例漢他病毒死亡個，不能再讓各里自己單打獨鬥！

王欣儀說，大安區出現致死案例，周邊鼠隻也驗出陽性，這不是小事，是整體防鼠體系的警訊。

王欣儀表示，要求市府立即恢復全市同步「滅鼠週」，跨單位同時清消、投藥、宣導，才能真正把風險壓下來。老鼠不分里界，防疫不能各做各的。請市府拿出明確SOP與行動方案，主動出擊，不要等出事才補救。

漢他病毒捕獲鼠隻、人員清消。（圖／北市衛生局提供）

更多三立新聞網報導

別只看「漏水大巨蛋」！東區業者喊話蔣萬安：讓整個商圈一起熱起來

稱北市商圈振興格局不足 王欣儀喊：「學學台中購物節」投入預算資源

鄭麗文面臨嚴峻挑戰！藍營議員曝弔詭現象：幾乎沒縣市長表態支持

新北敬老卡加碼 藍議員轟蔣萬安：台北統籌分配款全國之冠還毫無新政

